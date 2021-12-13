Краснокнижных ящериц обнаружили в зоомагазине в Петербурге

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили в зоомагазине Приморском районе Петербурга краснокнижных ящериц.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в магазине обнаружили пять ушастых круглоголовок. Этот вид ящериц занесен в Красную книгу России.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Хозяйка магазина рассказала, что ящериц держат не для продажи, а некий гражданин еще в сентябре принес их на передержку, но так и не вернулся за ними. Документов, подтверждающих законность владения, не представлено.

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На хозяйку зоомагазина составили административный протокол. На ящериц наложили арест на время проведения расследования. После рассмотрения материалов будет оценена возможность возвращения животных в их естественную среду обитания.