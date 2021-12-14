В Марьино обсудили судьбы усадеб Ленинградской области

Вторая конференция, посвященная сохранению и возрождению усадеб и Добровольческим инициативам прошла в Тосненском районе.

Отметим, что Марьино — один из ярких примеров возрождения и сохранения усадеб силами добровольцев.

По данным администрации региона, заброшенных усадьб в Ленобласти насчитывается более 300. Около 100 из них можно считать настоящими шедеврами, считают градозащитники. Однако менее 20 принадлежит региону.