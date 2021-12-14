Почти 400 соцобъектов Ленобласти подключены к высокоскоростному интернету

К высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» подключены 396 социально значимых объектов за три года
Среди подключенных: 58 ДК, досуговых центров и библиотек, более 159 ФАПов, 142 общеобразовательных учреждений, а также 20 объектов МЧС.
В прошлом году высокоскоростной интернет был подключен в 136 соцобъектах Ленобласти, в 2019 ― в 111. Средняя скорость интернета — не менее 10 Мбит/с. В школах скорость выше: в сельских — не менее 50 Мбит/с, в городских — не менее 100 Мбит/с.
Отметим, что широкополосный доступ (не менее 10 Мбит/с) — один из важных этапов в переходе врачей от бумажной работы к электронным медицинским картам пациентов. Также благодаря высокоскоростному интернету в ФАПах планируется запустить сервисы телемедицины, чтобы проводить консультации в режиме удалённого доступа.