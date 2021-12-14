Трое подростков пойдут под суд за изнасилование несовершеннолетней

Расследование дела об изнасиловании школьницы тремя подростками на Крестовском острове подошло к концу.
Об этом во вторник, 14 декабря пишет портал Мойка78 со ссылкой на СК РФ.
В ночь на 22 февраля нынешнего года 16-летняя девушка позвала в гости своих друзей и знакомых на день рождения. Заранее компания приобрела алкоголь в больших количествах. Как считает следствие, жертву молодые люди специально напоили до состояния невменяемости.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Всего в рамках расследования уголовного дела было проведено более 50 судебных экспертиз. Также девушке была оказана психологическая помощь для преодоления посттравматического стресса, адаптации и восстановления памяти о той ночи.