Трое подростков пойдут под суд за изнасилование несовершеннолетней

Расследование дела об изнасиловании школьницы тремя подростками на Крестовском острове подошло к концу.

Об этом во вторник, 14 декабря пишет портал Мойка78 со ссылкой на СК РФ.

В ночь на 22 февраля нынешнего года 16-летняя девушка позвала в гости своих друзей и знакомых на день рождения. Заранее компания приобрела алкоголь в больших количествах. Как считает следствие, жертву молодые люди специально напоили до состояния невменяемости.

Утратив возможность к сопротивлению и находясь в беспомощном состоянии, потерпевшая подверглась изнасилованию, а также иным действиям сексуального характера со стороны указанных лиц, — сообщают в СК РФ

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании несовершеннолетней и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Всего в рамках расследования уголовного дела было проведено более 50 судебных экспертиз. Также девушке была оказана психологическая помощь для преодоления посттравматического стресса, адаптации и восстановления памяти о той ночи.