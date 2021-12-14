Голикова: инфицированный «омикроном» может заразить 3-3,5 человека

Один носитель нового штамма коронавируса «омикрон», по оценкам мировых экспертов, может инфицировать трех и более человек. Об этом во вторник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

ТАСС вице-премьера. По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом [коронавируса] «омикрон» может заразить 3-3,5 человека, — цитируетвице-премьера.

По заявлению Голиковой, в России зарегистрированы 77 видов ПЦР-тестов, все они способны выявить актуальные штаммы коронавируса, включая новый вариант «омикрон».

На текущий момент в РФ зарегистрировано 77 наборов для диагностики COVID-19 методом ПЦР, из них 56 отечественного производства. Хочу сказать, что все они способны выявлять актуальные штаммы, включая «омикрон, — сказала вице-премьер.