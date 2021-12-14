Жители Ленобласти сдали макулатуру и спасли более 500 деревьев

Ленинградцы в рамках акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» осенью 2021 года собрали 54 397 кг макулатуры.

Лидером стал Тихвинский район, жители которого собрали более 9 тонн макулатуры. На втором месте Волосовский район — 7,8 тонн, затем Кировский район — 6,9 тонн газет, глянцевых журналов, офисной бумаги, тетрадей, крафт-бумаги, бумажной упаковки и книг, не представляющих литературной ценности.

Как уже ранее писал ivbg.ru, осенью 2020 года в ходе акции ленинградцы спасли 900 деревьев. Возглавил «зеленый рейтинг» Тихвинский район, в котором было собрано свыше 13 тонн макулатуры. На втором месте Сланцевский район, где собрали 7,7 тонны. На третьем месте – Волосовский район, 6,3 тонны.