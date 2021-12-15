Представители ПФР рассказали о новых денежных выплатах, которые поступят многим пенсионерам в декабре. Деньги придут вместе с пенсией.

Если пенсионеру в ноябре исполнилось 80 лет, то он тоже может рассчитывать на получение выплаты в декабре. Такому гражданину ПФР увеличит размер фиксированной выплаты вдвое.

Фиксированная выплата к пенсии составляет 6 тысяч 44 рубля. Однако тем, кому исполнилось 80 лет, полагается вдвое больше, то есть уже 12 тысяч 88 рублей.

Кроме того, по закону, достигшим почетного возраста пенсионерам, положена еще доплата и со дня рождения. Таким образом, денег в декабре будет еще больше. Прибавка придет вместе с пенсией в автоматическом режиме.