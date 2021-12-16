Петербурженка отсудила у поликлиники 30 тысяч рублей за преследование и угрозы

Петербурженка отсудила у СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №120» компенсацию за угрозы и преследование. Суд Петербурга присудил Алене Захаровой в общей сложности 30 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в ноябре прошлого года Захарова обратилась в поликлинику, ей поставили диагноз: бронхит. Спустя две недели лечащий врач закрыл ей больничный лист. При обращении в медучреждение у женщины взяли тест на COVID-19, но его результата она не знала даже на момент закрытия больничного.

Через несколько дней после этого в ночи к ней заявились врачи, заявившие, что у нее коронавирус. Ей предложили проехать вместе с медиками, на что она ответила отказом, поскольку имела на руках отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный в другой клинике.

Вам будет интересно «Омикрон» добрался до Петербурга Всего в России выявили 25 случаев заражения коронавирусом штамма «омикрон», сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие есть в... 16.12.2021 110

Впоследствии ей неоднократно звонили и просили прислать документы в мессенджере. Потом ей стали поступать угрозы.

Полученный моральный вред женщина оценила в 387 тысяч рублей. Еще 66 тысяч она потребовала взыскать в качестве компенсации за лечение. Суд признал, что женщине причинен моральный вред. Учтен и факт, что в то время из поликлиники уволили участкового врача. В пользу женщины взыскали 5 тысяч рублей, а также 25 тысяч рублей за расходы на услуги адвоката.