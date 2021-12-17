В Тосненском районе задержали двух опытных торговцев наркотиками

Автор: Гузель Галимова
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Двоих жителей Тосненского района Ленобласти подозревают в распространении наркотиков. Они сбывали запрещенные вещества через тайники-«закладки».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска тайников правоохранители нашли шесть пакетов наркотиков общей массой около 12 граммов. Еще 314 граммов наркотиков найдены в квартире подозреваемых в поселке имени Тельмана.

39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Известно, что их уже не раз судили за преступления с наркотиками. Также их привлекали к ответственности за кражи и грабеж.

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06.12.2021 346
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