В Тосненском районе задержали двух опытных торговцев наркотиками

Двоих жителей Тосненского района Ленобласти подозревают в распространении наркотиков. Они сбывали запрещенные вещества через тайники-«закладки».

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска тайников правоохранители нашли шесть пакетов наркотиков общей массой около 12 граммов. Еще 314 граммов наркотиков найдены в квартире подозреваемых в поселке имени Тельмана.

39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Известно, что их уже не раз судили за преступления с наркотиками. Также их привлекали к ответственности за кражи и грабеж.