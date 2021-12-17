Фото: под Выборгом на конной ферме поселился 10-метровый дракон

Фигуру мифического существа установили на конной эко-ферме в поселке Советский. Пока скульптуру не доделали до конца. Исполина обещают окончательно поселить к лету.

Фото: ферма «Яви-Нави» Фото: ферма «Яви-Нави» Фото: ферма «Яви-Нави» Фото: ферма «Яви-Нави» Фото: ферма «Яви-Нави» Фото: ферма «Яви-Нави»

Кадрами с конной фермы «Яви-Нави» в поселке Советский делится 47news. Авторы фигуры рассказали, что основным препятствием для завершения проекта стала погода и подорожание материалов. По словам владельцев фермы, на создание дракона уходят почти все деньги, что получает ферма.

Из-за погоды сейчас невозможно нанести краску. В мае мы планируем долепить хвост и крылья, и уже тогда полностью открыть ферму, — рассказала создательница «Яви-Нави» Марина Миронова-Смиренникова.

По словам главы Советского городского поселения Андрея, владельцы фермы и, по совместительству, авторы проекта выкупили 30 га земли для создания экологического парка с лошадьми.