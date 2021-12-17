Путин отметил рост реальных зарплат россиян

Зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении, заявил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Зарплаты не в номинальном, а в реальном выражении тоже подрастают, и это очень хорошо», — сказал он.

Ранее правительство направило 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Так, порядка 2,9 млрд рублей направят на зарплаты сотрудников образовательных учреждений и более 5,2 млрд рублей — научным работникам. Еще 2,6 млрд направят в медучреждения и порядка 1,3 млрд — в учреждения культуры.