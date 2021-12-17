Появилось видео нападения женщины на 10-летнюю девочку в Кудрово

Ранее ivbg.ru писал, что во Всеволожском районе ученицу четвёртого класса увезли в больницу с ушибом живота. Травму девочке нанесла мама одной из одноклассниц, однако не было ясно, намеренно ли был нанесен вред здоровью ребенка. Судя по кадрам — не случайно.

Видео с камер наблюдения делится портал 78.ru 17 декабря. На кадрах отчетливо видно, что женщина целенаправленно наносит удар 10-летней девочке. Причиной такой агрессии будут выяснять правоохранительные органы.

Напомним, минувшим вечером, 16 декабря, у Центра образования «Кудрово» родители четвероклассников ждали детей. Когда занятия закончились, одна из мам буквально залетела в тамбур и силой оттолкнула школьницу.

Председатель комитета образования Всеволожского района Ирина Федоренко заявляла, что конфликта между ребёнком этой мамы и девочкой, которая получила травму, не было.