Гатчина встретила десятую Школу молодых законотворцев

В десятый раз молодые и перспективные собрались вместе, чтобы поднять самые насущные вопросы и наметить пути их решения.

Как напомнили в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, Школа молодых законотворцев — это открытый диалог молодых парламентариев с депутатами ЗакС, представителями парламентских партий, предоставляющий возможность обсудить федеральные законопроекты, касающиеся молодежной политики, перспектив молодежного парламентаризма в Российской Федерации.

Заксобрание региона на форуме представили вице-спикер Татьяна Тюрина, депутаты Татьяна Бездетко, Станислав Еремеев, Александр Русских и Павел Коржавых (все — «Единая Россия»). В мероприятии приняли участие представители не только Ленобласти, но и Москвы, Архангельской, Псковской областей, Карачаево-Черкесской республики и других регионов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Тюрина:

— Это знаковое мероприятие для региона, поскольку у нас работают Молодежный парламент и Молодежное правительство. Многие ныне действующие областные депутаты и председатели комитетов являются выпускниками этих замечательных молодежных сообществ. Отрадно, что в Ленинградской области существует множество площадок и форм работы, на которых обсуждаются вопросы самореализации молодежи. Важно, что молодые люди сегодня столь активны и осенены патриотической повесткой. И результатом ежегодной Школы является появление проектов областных и федеральных законов.

Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, в своем видеообращении отметила, что Молодежный парламент Ленинградской области — один из первых в стране, и на его примере формировались многие другие. Отметив важность Школы молодых законотворцев, депутат добавила: «Сначала школа, а потом — выход в большую жизнь».

Председатель Молодежного парламента при ГосдумеРФ Дмитрий Шатунов ободрил собравшихся словами, что все дельные предложения, озвученные сегодня, будут обязательно вынесены на федеральный уровень.

Галина Никифорова, председатель Молодежного парламента Ленинградской области, в свою очередь, поблагодарила Законодательное собрание за предоставленную молодым людям возможность заявить о себе и выразила надежду, что эта встреча не ограничится только общением, но и ознаменуется полезными результатами.

Гостей гатчинской земли поприветствовала и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

В дальнейшем участники школы разошлись по четырем секциям. Модератором первой выступила Лира Бурак, председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям. Здесь говорили о роли сообществ в устойчивом развитии региона.

— Роль местных сообществ с каждым днем заметно растет, — отметила она. — Речь идет об общественных советах при главах администраций, при Губернаторе, общественных палатах, НКО, различных ассоциациях. Одним из таких является и Союз женщин России, за год существования которого в Ленинградской области удалось реализовать немало полезных инициатив.

О деятельности Союза женщин России доложила председатель его регионального отделения Татьяна Толстова.

Секцией, посвященной проблемам молодежи, руководила председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева. Здесь шел оживленный диалог на самые волнующие молодых людей темы, среди которых вопрос тотальной цифровизации и необходимости создания компетентных лидеров общественного мнения из молодежи.

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Законодательного собрания Станислав Еремеев возглавил площадку, посвященную повышению системы государственного управления и обеспечения жизнедеятельности в условиях новых вызовов.

Александр Русских, председатель постоянной комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, на своей секции предложил к обсуждению темы спорта и здорового образа жизни.

— С 2012 года регион активно развивает детский спорт, и в этом плане Ленинградская область впереди всех, — отметил он. — Уже отремонтированы все школьные спортзалы на селе, теперь мы заходим в города. Идут ремонты пришкольных стадионов, на данный момент уже сделаны около двухсот площадок. Особенно этого ждут на сельских территориях, ведь здесь они являются местами притяжения не только школьников, но и взрослых.

Разговор перетек в более предметное русло, когда депутат Тосненского городского поселения Ленинградской области Михаил Дудкин поднял вопрос о развитии спортивного кластера в городе Тосно. С подробным ответом выступил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов.

Отрадно, что в этом году удалось провести долгожданное активными молодыми людьми мероприятие очно, так как ничто не заменит живого общения. После рабочей встречи участники школы посетили главную достопримечательность города — Гатчинский дворец.