Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов

Туроператоры ANEX Tour рассказали об изменении правил въезда для непривитых российских путешественников в Египет.

Отмечается, что все туристы в возрасте от 12 лет и старше по приезде в аэропорт Египта должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Ранее ПЦР-тесты требовались от всех туристов от 6 лет.

Также появилось новое правило по срокам сдачи теста.

— Проба для тестирования должна быть сдана от 72 до 24 часов до отправления, — говорится в сообщении.

Сообщается, что раньше для туристов было только одно требование — ПЦР-тестирование должно было быть проведено не менее, чем за 72 часа до вылета.

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В туристическом агентстве добавили, что всем путешественникам, прилетающим из Ботсваны, Южной Африки, Мозамбика, Зимбабве, Лесото требуется пройти ПЦР-тест по приезде в аэропорт за дополнительную плату — 30 долларов (2,2 тысячи рублей).