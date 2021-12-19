Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов

Туроператоры ANEX Tour рассказали об изменении правил въезда для непривитых российских путешественников в Египет.
Отмечается, что все туристы в возрасте от 12 лет и старше по приезде в аэропорт Египта должны иметь при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом на коронавирус. Ранее ПЦР-тесты требовались от всех туристов от 6 лет.
Также появилось новое правило по срокам сдачи теста.
Сообщается, что раньше для туристов было только одно требование — ПЦР-тестирование должно было быть проведено не менее, чем за 72 часа до вылета.
В туристическом агентстве добавили, что всем путешественникам, прилетающим из Ботсваны, Южной Африки, Мозамбика, Зимбабве, Лесото требуется пройти ПЦР-тест по приезде в аэропорт за дополнительную плату — 30 долларов (2,2 тысячи рублей).