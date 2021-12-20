Дорожники показали крепость «Орешек» с высоты птичьего полета и рассказали о планах по ремонту на весну

Дорожный комитет Ленобласти опубликовал в своем Instagram-аккаунте крепость «Орешек» с высоты птичьего полета и рассказал о предстоящем ремонте подъездной дороги к Шлиссельбургу в Кировском районе Ленобласти.

Подъезд к Шлиссельбургу от Мурманского шоссе отремонтируют весной 2022 года. В общей сложности обновят почти пять километров магистрали. Асфальт будет уложен в два слоя. Дорожники обратили внимание, что тротуары, свет и велодорожки будут строится в рамках отдельного контракта.

Фото: instagram.com/dorogi_lo