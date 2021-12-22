В приближающемся 2022 году россиян ждет 91 выходной и 27 праздничных дней. Публикуем полную информацию о праздничных и нерабочих днях.
Из 365 дней следующего года рабочих будет 244, выходных — 91 и праздничных — 27:
- Новогодние праздники в 2022 году продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года;
- 1 и 2 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому эти дни переносятся на 3 и 10 мая. Нерабочая суббота 5 марта переносится на понедельник, 7 марта. Таким образом в марте россияне будут отдыхать с 6 го по 8 числа;
- майские праздники охватят четыре дня — с 30 апреля по 3 мая, а вторые праздничные дни с 7 по 10 мая;
- День России, празднуемый 12 июня, выпадет на воскресенье, а День народного единства 4 ноября — на пятницу. Поэтому в следующем году праздники продлятся с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября, соответственно.