Инфляция в Ленобласти ниже, чем по СЗФО и по России в целом

В ноябре 2021 года инфляция в Ленинградской области увеличилась в годовом выражении и составила 8,2 % после 7,7 % в октябре. Главные причины – рост затрат производителей и поставщиков.

Возросшая стоимость сырья, упаковки и логистики привела к росту цен на мясопродукты, масло и сыр. А вот подорожание картофеля в ноябре замедлилось в связи с поздним сбором урожая и обилием предложений на рынке.

Динамику цен на непродовольственные товары, в частности, ювелирных изделий и древесно-стружечных материалов, сдерживала конъюнктура на мировых рынках и введение экспортных пошлин.

В сфере услуг подорожала сотовая связь. Это связано с ростом вложений операторов в развитие сетей.

В целом инфляция в Ленинградской области ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,4%) и по России в целом (8,4%).