Сбежавшего из Ленобласти в Африку застройщика со 124 млн рублей депортировали на родину

Кабо-Верде (Африка) выдала российским правоохранителям застройщика, сбежавшего с деньгами дольщиков из Ленобласти, за границу.

Как передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ во вторник, 21 декабря, Кабо-Верде по требованию России экстрадировали 56-летнего бывшего учредителя компаний ООО «Су-27» и ООО «НордИнвестСтрой» Владимира Панькина.

По материалам следствия, Владимир Панькин учредил компании «Су-27» и «НордИнвестСтрой» изначально с преступным умыслом. С 2007 по 2012 года он ввел в заблуждение 54 человека, заключив с ними договоры долевого строительства. Дольщикам он обещал квартиры во Всеволожске, но исполнять обязательства не стал. Украв 124 млн рублей, он уехал из страны.

В скором времени его доставят в Россию для привлечения к уголовной ответственности.