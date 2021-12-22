Экс-директор кировского «Водоканала» разорила предприятие на 500 млн рублей

Бывшей главе «Водоканала Кировского района» предъявлено обвинение сразу по трем статьям. Кроме искусственного банкротства предприятия, она присвоила себе почти 1,5 млн рублей.

Об этом в среду, 22 декабря сообщает СК по Ленобласти. По версии следствия, обвиняемая заключала экономически необоснованные договоры с организациями, стоимость которых превышала 10 % от уставного фонда МУП, что для организаций является крупными сделками. При этом, администрация Кировского района данные сделки как учредитель МУП не согласовывала.

В итоге экс-директор предприятия создала кредиторскую задолженность МУП «Водоканал Кировского района» на сумму свыше 500 млн рублей, что привело к банкротству. Кроме того, следователи выяснили, что подсудимая похитила со счетов МУП денежные средства в сумме свыше 1 млн 400 тысяч рублей.

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