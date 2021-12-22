Из жизни ушел основатель «Билайн» Дмитрий Зимин

Президент компании «Вымпел-Коммуникации» скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщил его сын Борис Зимин в своем аккаунте Faсebook.

Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за всё, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но всё-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел. Всё. Прощание и прочие подробности позже, — пишет Борис Зимин.