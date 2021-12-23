Из-за неуплаты ипотеки граждан России начнут выселять из квартир в январе 2022 года

Не исключено, что в следующем году в России начнется новая волна выселений из квартир. Как рассказала специалист в сфере недвижимости Юлия Дымова, некоторые жители не могут справиться с выплатами по ипотеке.

Эксперт пояснила, что в следующем году в России может начаться массовое выселение граждан из ипотечных квартир, которые будут изыматься для продажи их на аукционе.

Юлия Дымова подчеркнула, что новая волна выселения будет связана со снижением платежеспособности граждан и высокого уровня инфляции.

В результате, как считает аналитик, скоро на российском рынке недвижимости появится много предложений по продаже квартир, изъятых у россиян из-за неуплаты ипотеки.