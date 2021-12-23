Лучшим отечественным сериалом 2021 года по версии критиков стали «Вампиры средней полосы»

В опросе Кино-Театр.Ру приняли участие 20 независимых экспертов, сотрудничающих со многими российскими СМИ.

Критикам предложили выбрать между проектами, у которых вышло более четырех серий на телевидении и стриминговых платформах. Таких сериалов оказалось 229, однако эксперты в основном отдали преимущество не телевизионным шоу.

Абсолютным победителем года стал сериал «Вампиры средней полосы»: он набрал в два раза больше баллов, чем «Хрустальный», занявший второе место. Тройку лидеров замкнул «Вертинский». На четвертом месте расположился сериал «Большая секунда», набравший равное количество баллов с пятым по популярности среди критиков проектом «Вне себя»: предпочтение решили отдать первому проекту, так как один из критиков назвал «Большую секунду» лучшим сериалом года.