Житель Кингисеппского района переломал ребра знакомому

По информации ivbg.ru, еще 19 декабря в деревне Ропша произошла драка. И только 21 декабря в больницу Кингисеппа был доставлен 35-летний пострадавший.
Врачи диагностировали у пациента множественными переломами ребер, гемопневмоторакс, ушибы легкого и локтя. Два дня пострадавший пытался вылечиться самостоятельно дома. Однако боль усиливалась, поэтому он вызвал скорую помощь.
По данным следствия, мужчину на почве неприязненных отношений избил его 38-летний знакомый, житель деревни Малое Куземкино. Подозреваемый задержан 22 декабря.
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