Британские ученые выяснили, что заражение «омикроном» реже приводит к госпитализации

Учёные из Британии выяснили, что заболевшие омикрон-штаммом коронавирусной инфекции с меньшей вероятностью могут оказаться в больнице, нежели инфицированные вариантом «дельта».
Исследователи из Имперского колледжа Лондона обнаружили, что вероятность госпитализации зараженных «омикроном» на 15-20% меньше, чем у носителей штамма «дельта», а риск того, что они будут вынуждены остаться в больнице более чем на одну ночь снижается на 40-45%.
Научная работа шотландских экспертов продемонстрировала, что опасность госпитализации инфицированных вариантом COVID-19 «омикрон» на две трети ниже, нежели у зараженных штаммом «дельта».
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23.12.2021 38