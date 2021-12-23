В Ленобласти в 2022 году построят 10 домов для расселения аварийного жилья

Все дома сейчас находятся в активной фазе строительства.

В 2022 году в Ленобласти пострят 10 домов, квартиры в которых приобретут для реализации программы расселения аварийного жилья. Новостройки возводятся в Янеге, Лодейном Поле, Тихвине, Сясьстрое, Лесколово, Подпорожье, Ивангороде и Луге. Новые квартиры получат 2 730 проживающих в аварийном жилье.

Как рассказали в комитете по строительству в Ленобласти, в Подпорожье уже готова коробка дома, в остальных районах ведутся работы по обустройству стен и перекрытий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. Новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.