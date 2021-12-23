Под Волховом лоб в лоб столкнулись бетономешалка и легковушка — фото

Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 декабря, на трассе «Волхов-Иссад» в Волховском районе Ленобласти.
Как сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти, произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Он оказался зажат в салоне, спасатели ПСО Новая Ладога деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО, ВК
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