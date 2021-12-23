В Ленобласти за взятку арестовали следователя полиции из Петербурга

В Ленобласти арестовали следователя следственного управления УМВД России по Приморскому району Петербурга. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщила пресс-служба по Ленобласти, подозреваемый получил от потерпевшей по уголовному делу, расследование которого вел, лично и через посредников взятку в 1 млн рублей. Также он потребовал от нее провести воду в его дом в Ломоносовском районе Ленобласти – пробурить скважины и организовать водоснабжение. За это следователь пообещал качественно провести расследование.

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Подозреваемому предъявлено обвинение. Суда он дожидается под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.