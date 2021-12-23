Новогодние трамваи начали курсировать по Петербургу

В Северной столице свое новогоднее путешествие начали «волшебные трамваи».

Сразу три вагона с праздничной иллюминацией будут следовать в разные дни по маршрутам № 3, 6, 40, 45, 43, 49, 23 и 7. Стоимость проезда в них составит столько же, сколько на общественном транспорте.

По новогодней городской традиции, встретить волшебный трамвай — к исполнению желаний, — отметили в «Горэлектротранс».