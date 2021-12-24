Проверяйте карты. Пенсионерам начали приходить деньги от ПФР

Во время большой пресс-конференции Владимира Путина российским пенсионерам стали приходить выплаты по 16 тыс. рублей от ПФР.
Сообщается, что пожилые россияне начали получать деньги от Пенсионного Фонда России как раз в то время как в Москве проходила пресс-конференция главы российского государства.
Многие пенсионеры смотрели общение Путина с журналистами, поскольку ждали, что он объявит о дополнительных выплатах для них. Президент пообещал, что пожилым людям в любом случае будет выплачена компенсация за высокий уровень инфляции.
Вам будет интересно
Премьер-министр России Мишустин заявил, что на дополнительные выплаты медикам направили более 50 миллиардов рублей. Кабинет министров направил свыше 50 млрд рублей...
21.12.2021 155