Грузовик съехал в кювет на Ропшинском шоссе – фото

Сегодня утром, 24 декабря, на Ропшиском шоссе фура сошла с дистанции, сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, большегруз перегородил одну полосу движения. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал, а водитель самостоятельно выбрался из кабины и беседует с сотрудниками ГИБДД.

Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВК