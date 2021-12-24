Грузовик съехал в кювет на Ропшинском шоссе – фото

Автор: Гузель Галимова
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Сегодня утром, 24 декабря, на Ропшиском шоссе фура сошла с дистанции, сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, большегруз перегородил одну полосу движения. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал, а водитель самостоятельно выбрался из кабины и беседует с сотрудниками ГИБДД.

Грузовик съехал в кювет на Ропшинском шоссе – фото ропшинское шоссе, ДТП, в кювет
Грузовик съехал в кювет на Ропшинском шоссе – фото ропшинское шоссе, ДТП, в кювет

Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВК

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24.12.2021 67
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