Грузовик съехал в кювет на Ропшинском шоссе – фото

Сегодня утром, 24 декабря, на Ропшиском шоссе фура сошла с дистанции, сообщили очевидцы в соцсетях.
Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, большегруз перегородил одну полосу движения. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал, а водитель самостоятельно выбрался из кабины и беседует с сотрудниками ГИБДД.
Фото: ДТП и ЧП | СПб, ВК
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