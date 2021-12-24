Новый «Человек-паук» стал самым кассовым голливудским фильмом года со сборами в $800 млн

Такого успеха в прокате ему удалось добиться даже без показа в Китае.

Новый кинокомикс «Человек-паук: нет пути домой» преодолел отметку в 800 млн долларов в мировом кинопрокате. Так, фильм занял лидирующую позицию в мире по кассовым сборам в уходящем году. Супергеройский блокбастер опередил новую часть бондианы «Не время умирать».

Опережают ленту с Томом Холландом в главной роли только два китайских фильма — «Битва при Чосинском водохранилище» с 902 млн долларов и «Привет, мам» с 882 млн долларов. Однако фильм от Sony и Marvel уже в ближайшее время может опередить их.

Эксперты прогнозируют, что «Нет пути домой» может стать первым фильмом, который преодолел отметку в 1 млрд долларов в период пандемии коронавируса. Отмечается, что такого успеха в прокате ему удалось добиться даже без показа в Китае.