Полиция ищет пиромана, спалившего дом в Каменногорске

По информации ivbg.ru, 23 декабря возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества в Выборгском районе.

Поводом для этого стал пожар почти месячной давности.

Вечером 28 ноября на Садовой улице в Каменногорске сгорела дача. В зимнее время дом пустует и отключен от электричества. Газ не проведен. Владелица считает, что причиной пожара стал поджог.