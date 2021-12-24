Полиция ищет пиромана, спалившего дом в Каменногорске

По информации ivbg.ru, 23 декабря возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества в Выборгском районе.
Поводом для этого стал пожар почти месячной давности.
Вечером 28 ноября на Садовой улице в Каменногорске сгорела дача. В зимнее время дом пустует и отключен от электричества. Газ не проведен. Владелица считает, что причиной пожара стал поджог.
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13.12.2021 2051