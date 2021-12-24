В Петербурге неизвестный напал с оружием на машину скорой помощи

В Петербурге водитель иномарки совершил налет на карету скорой помощи и скрылся с места происшествия. В Петербурге объявили план «Перехват».

Об этом сообщает 78.ru днем, 24 декабря. Как рассказал источник в правоохранительных органах, около 13:50, 24 декабря, неизвестный на Госпитальной улице в Пушкине сломал зеркало скорой помощи, а после выстрелил в воздух из оружия. После разбоя он сразу же скрылся.

Удалось установить, что напавший был водителем чёрной Audi A8, которую позже видели в Шушарах. Машина принадлежит 66-летнему мужчине, однако кто именно устроил налет на скорую помощь, пока неизвестно. Полиция объявила на юге Петербурга план «Перехват».