70 тонн кунжута из Индии не прошли проверку Россельхознадора в Петербурге

Крупная партия семян прибыла из Индии и следовала на предприятие в Калининград через Петербург.

Как пишет Online47 утром, 25 декабря, со ссылкой на пресс-службу управления, петербургский Россельхознадзор запретил ввоз 71 тонны кунжута, не отвечающего требованиям регламентов.

В морском порту Петербурга сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 71 тонны семян кунжута. Две партии товара прибыли из Индии и следовали на предприятие в Калининград, которое занимается производством какао, шоколада и кондитерских изделий.

В результате контроля качества Россельхознадзор выявил нарушения Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции». На партии кунжута отсутствовали протоколы испытаний и декларации о соответствии.