Открытие станции «Технологический институт-1» в Петербурге снова перенесли

Реконструкция эскалаторов и вестибюля станции метро «Технологического института-1» в Петербурге идет с апреля 2020 года и никак не закончится. На этот раз открытие станции назначили на 10 января уже следующего года.

Об этом пишут Невские Новости со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрея Левакина.

Открытия ожидаем 10 января, потому что этот эскалаторный спуск потребуется к началу рабочих дней, поэтому к этой дате его и откроем, — уточнил Левакин.

Реконструкция подземки началась в апреле 2020 года и планировалось завершить ремонт к концу 2020 года, однако стройка затянулась. Позже срок сдачи сдвинулся на сентябрь 2021 года, но и в это время сдать объект не удалось. Затем оказалось, что к началу осени рабочие не успеют, и дату вновь перенесли, пообещав открыть станцию к новогодним праздникам.

Сдержат ли обещание на этот раз руководители реконструкции станции, станет известно уже через две недели.