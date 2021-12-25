Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью писателя Альберта Лиханова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова.

Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В субботу, 25 декабря, стало известно о смерти писателя Альберта Лиханова. Ему было 86 лет. Альберт Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей более 30 лет. Самые известные произведения Лиханова – повести «Последние холода» и «Магазин ненаглядных пособий», а также роман «Мужская школа».