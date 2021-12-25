Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью писателя Альберта Лиханова

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова.
Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В субботу, 25 декабря, стало известно о смерти писателя Альберта Лиханова. Ему было 86 лет. Альберт Лиханов возглавлял Российский детский фонд и Фонд защиты детей более 30 лет. Самые известные произведения Лиханова – повести «Последние холода» и «Магазин ненаглядных пособий», а также роман «Мужская школа».
Благодаря огромным усилиям Альберта Анатольевича, ещё с середины 80-х годов поднимавшего острейшие вопросы защиты детства, в нашей стране сформировалось настоящее массовое движение неравнодушных людей, помогающих ребятам, оставшимся без попечения родителей, детям в трудной жизненной ситуации, — соболезнует Александр Дрозденко.