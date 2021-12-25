Некрополисту, у которого в 2011 году нашли 26 кукол из мумифицированных тел, продлили срок меры наказания

Ленинский районный суд принял решение продлить еще на полгода срок принудительного лечения нижегородскому маньяку Анатолию Москвину, создававшему из мертвых тел ростовые фигуры.

В ноябре 2011 года в квартире и гараже некрополиста Анатолия Москвина полиция нашла 26 «кукол», изготовленных из тел умерших людей.

Среди его «экспонатов» были в основном трупы девушек от 12 до 18 лет. По информации полиции, «куклы», «одетые во всевозможные наряды из бумаги и ткани, были аккуратно расставлены по всей квартире подозреваемого». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Обвинительный приговор Москвину был вынесен в мае 2012 года. Суд признал кукольника невменяемым и освободил от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение. После этого срок лечения неоднократно продляли.

Руководитель следственного управления по Нижегородской области Стравинскас называл дело Москвина исключительным и не имеющим аналогов в современной криминалистике. Коллеги отзывались о маньяке как о добром, гениальном и пунктуальном специалисте-исследователе, а странности относили к «причудам интеллигента.