В Луге должников и хулиганов заставили чистить снег — видео

По инициативе полиции Лужского района Ленобласти местных правонарушителей привлекли к обязательным работам по благоустройству города.

Полицейские установили 40 таких нарушителей, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за совершенные правонарушения. Как правило, это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, задолжавшие собственным детям.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В отношении них были возбуждены административные дела по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Было принято решение о назначении «уклонистам» редко применяемого наказания в виде обязательных работ – они займутся благоустройством Луги.