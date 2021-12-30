В Луге должников и хулиганов заставили чистить снег — видео

По инициативе полиции Лужского района Ленобласти местных правонарушителей привлекли к обязательным работам по благоустройству города.
Полицейские установили 40 таких нарушителей, которые уклоняются от уплаты административных штрафов за совершенные правонарушения. Как правило, это мелкие хулиганы, любители употреблять алкоголь в общественных местах и нерадивые отцы, задолжавшие собственным детям.
Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В отношении них были возбуждены административные дела по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Было принято решение о назначении «уклонистам» редко применяемого наказания в виде обязательных работ – они займутся благоустройством Луги.
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