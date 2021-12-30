Александр Дрозденко признался, о чем мечтает каждую новогоднюю ночь

В преддверии Нового года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко дал большое интервью «Общей газете Ленинградской области». В нем он признался, что быть главой региона – задача не из легких.

«Вот вы у меня спрашиваете: дома я больше губернатор или отец и муж. К сожалению, я везде остаюсь губернатором. Бывают даже такие недели, когда из-за разных выездов я семью толком не вижу», – рассказывает Александр Дрозденко.

И сейчас, в канун Нового года, Александр Дрозденко особенно остро понимает, что хочет побыть дома, с семьей.

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«Последние несколько лет загадываю только одно: чтобы новогодняя ночь прошла спокойно, и я смог побыть с близкими. Получается, что ты все время в таком подвешенном состоянии, в напряжении. Так что в Новый год далеко от дома никуда не уезжаю и постоянно где-то рядом с Суворовским, 67. Но надеюсь, что в этом году мне удастся сходить в баню, попариться и помочь жене приготовить праздничный ужин с оливье и мясом по моему «фирменному» рецепту. Кстати, совместное приготовление новогоднего ужина – одна из наших семейных традиций. Надеюсь, что в этом году все пазлы сложатся, и мы всей семьей соберемся за праздничным столом», — поделился глава региона.

В завершении Александр Дрозденко пожелал всем жителям региона, чтобы все было спокойно, все были здоровы и с хорошим настроением, а беды и катаклизмы обходили стороной.