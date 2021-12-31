Стоимость проезда в Сертолово с 1 января 2022 года не изменится

Комитетом по транспорту совместно с комитетом по тарифам Ленинградской области до 10 января будут проверены расчеты стоимости проезда и обоснованность повышения тарифов на маршрутах Сертоловского направления, а также на маршруте 205А в Мурино.
Повышение тарифа возможно один раз в год. В 2022 году тарифы могут быть увеличены в пределах инфляции, не более чем на 4,3% на экономически обоснованном уровне (с учетом затрат перевозчиков, в том числе увеличения стоимости топлива).
Например — если стоимость проезда по маршруту была 50 рублей, с Учетом увеличения на 4,3%: 50*1,043=52.
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28.12.2021 189