Стоимость проезда в Сертолово с 1 января 2022 года не изменится

Комитетом по транспорту совместно с комитетом по тарифам Ленинградской области до 10 января будут проверены расчеты стоимости проезда и обоснованность повышения тарифов на маршрутах Сертоловского направления, а также на маршруте 205А в Мурино.

Повышение тарифа возможно один раз в год. В 2022 году тарифы могут быть увеличены в пределах инфляции, не более чем на 4,3% на экономически обоснованном уровне (с учетом затрат перевозчиков, в том числе увеличения стоимости топлива).

Например — если стоимость проезда по маршруту была 50 рублей, с Учетом увеличения на 4,3%: 50*1,043=52.