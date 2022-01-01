В России вступил в силу закон, обязывающий зарубежные IT-корпорации открывать филиалы

C 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных IT-гигантов, который обязывает корпорации создать представительства в России.

Закон о «приземлении» распространяется на все компании, сайты которых за день посещают более 500 тысяч российских пользователей. Теперь IT-гиганты должны создать в России филиал, представительство или учредить юрлицо, имеющее право представлять интересы головного офиса и взаимодействовать с регуляторами России.

Также закон затронет провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Нарушителям грозит блокировка или ограничение доступа к ресурсу.

Список компаний, на которые распространяются новые правила, сообщил в конце осени Роскомнадзор. В перечень попали 13 зарубежных IT-корпорацией, которые владеют 22 информресурсами: Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd., Discord, Pinterest и Twitch.

Ранее парламентарий Александр Хинштейн сообщил, что список компаний, которые подпадают под действие этого закона, будет обновляться.

Депутат Госдумы подчеркнул, что главная цель закона «о приземлении» — создание равных условий для деятельности российских и иностранных IT-компаний, а также обеспечение цифровых прав граждан РФ, особенно в части защиты их персональных данных.

Хинштейн отметил, что некоторые международные IT-гиганты открыли свои представительства на российской территории еще до появления закона: AliExpress, IHerb, Huawei Technologies.

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— Руководство компаний говорит, что от открытия официальных представительств на территории России выиграли обе стороны: и сами компании, и пользователи. Надеюсь, компании из списка РКН законопослушно к ним присоединятся, — пояснил народный избранник.