Правительство России подняло прожиточный минимум до 12 654 рублей

Прожиточный минимум в России с начала 2022 года вырос до 12 654 рубля, такое решение принял президент страны Владимир Путин из-за ускорения инфляции.
С 1 января 2022 года прожиточный минимум в России составит 12 654 рубля.
Для трудоспособного населения он увеличился до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, несовершеннолетних – 12 274 рубля.
Во время выступления на совещании по социальным вопросам, глава государства Владимир Путин обратил внимание членов правительства на то, что госбюджетом предусматривается индексация прожиточного минимума на 2,5%. Однако это недостаточно в условиях ускорения инфляции, подчеркнул президент. В связи с этим Путин поручил повысить показатель на 8,6%.
Кроме того, с начала текущего года увеличивается и прожиточный минимум для москвичей. Мэр столицы Сергей Собянин повысил его до 18 714 рублей на душу населения. В прошлом году данный показатель был на уровне 18 029 рублей, пишет РИА Новости.
Для трудоспособного населения Москвы он составит 21 371 рубль, для пенсионеров – чуть более 14 тысяч рублей, а для детей — 16 174 рубля.