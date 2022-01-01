Джордж Р.Р. Мартин оценил приквел «Игры престолов»

Дата выхода неизвестна.

Автор вселенной «Игры Престолов» Джордж Р. Р. Мартин рассказал своим поклонникам, что уже посмотрел первую серию приквела «Дом дракона» и остался под приятным впечатлением. По его мнению, зрители оценят новое шоу.

— Я увидел первый сырой эпизод. И он мне понравился. Он мрачный, он мощный, он глубинный… он именно такой, каким я его себе представлял в своих самых смелых фантазиях. Райан и Мигель проделали невероятную работу, и каст… прямо как в «Игре престолов», — Джордж Мартин создатель цикла «Песнь льда и пламени».

Известно, что зрители смогут увидеть первые эпизоды уже в 2022 году, но точной даты пока нет.