В Telegram появились реакции на сообщения, перевод сообщений и защита от спойлеров

Теперь можно скрывать спойлеры, отправлять анимированные реакции и отправлять новые анимированные смайлы, передавать ссылку на аккаунт в виде QR-кода и другое.

Под конец года для Telegram вышло еще одно большое обновление с несколькими функциями. Детали рассказали в блоге мессенджера.

Пользователи Telegram теперь могут отправлять реакции на сообщения в виде смайликов: для этого нужно дважды нажать на сообщение и выбрать смайл.

Также в мессенджере теперь можно частично скрывать текст в сообщениях – эта функция призвана бороться со спойлерами из фильмов, сериалов, игр. Для использования функции нужно выделить нужную часть текста при его написании и в настройках форматирования выбрать пункт «Скрыть».

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Также в Telegram теперь можно переводить сообщения на другие языки. Эту функцию можно активировать в разделе «Язык» в настройках.