Жуткая авария с шестью погибшими произошла в Рязанской области

Утром 2 января в Рязанской области водитель пассажирского автобуса Москва — Астрахань врезался в опору моста. Трагедия унесла жизни шести человек, 22 получили травмы.

В СМИ появились подробности жуткого столкновения пассажирского автобуса с железнодорожным мостом в Рязанской области. В ГИБДД предполагают, что водитель мог уснуть от усталости.

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Кадры с места трагедии публикует РИА Новости. По последним данным в ДТП погибло 6 человек, 22 получили травмы. В самом тяжелом состоянии оказался пассажир, которому врачи ампутировали обе ноги. За пострадавшими отправились сотрудники Рязанского центра медицины катастроф.