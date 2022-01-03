Эксперты оценили вероятность новой волны коронавируса на фоне омикрон-штамма

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что в январе в России возможен рост заражений новым омикрон-штаммом.

Рост заболеваемости Covid-19 в России в январе нового года вполне возможен из-за штамма «омикрон», но его распространение не будет иметь массовых тяжелых случаев, рассказали РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Подъем заболеваемости вполне вероятен, если штамм «омикрон» будет развиваться у нас, к примеру, так же, как в ЮАР или в Англии, но весь вопрос в том, будет ли этот подъем также коррелироваться, как мы сейчас видим корреляцию со свободными койками в стационарах. Есть высокая вероятность, что будет подъем заболеваемости, но не будет такого наплыва госпитализаций, — сказал эксперт.

Тем временем, в Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 330 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 3 января.