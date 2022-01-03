«И так сойдет»: работа сотрудников «Почты России» в Мурино попала на видео

Очевидец поделился кадрами разгрузки посылок у одного из отделений почтовой службы в Мурино. После просмотра видео вопросы о качестве сервиса отпадают сами собой.

Видео появилось в группе Девяткино LIVE | Мурино днем, 3 января. Как видно на кадрах, из грузового отсека машины одна за другой вылетают коробки с чьими-то посылками, а женщина, работающая в отделении, тащит их по земле внутрь.

Надеемся, что новогодние подарки и покупки муринцев остались в целости и сохранности, как бы того не хотели сотрудники данного отделения «Почты России».