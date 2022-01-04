Не слишком трезвые волшебники устроили дуэль в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Фейерверочная дуэль проходила в центре Северной столицы.

В телеграм-канале Канал Грибоедова появилось видео, на котором молодые волшебники устроили дуэль, но на палочках, а при использовании пиротехники.

Парни стреляли друг в друга из Римской свечи. Примечательно, совсем не боясь ранить друг друга.

На всякий случай отметим, что такие игрища кране опасны для здоровья. Не повторяйте этого ни в коем случае. Если хотите повоевать, сходите с друзьями в пейнтбол.

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01.01.2022 199
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