В Петербурге в разгар январских морозов расцвела верба

В Приморском районе Петербурга в начале января заметили распустившуюся вербу.

«Так! Как начал встречать Новый год – это я еще помню…. Но откуда верба?» – подписал петербуржец фотографию, опубликованную в паблике «Грибы и грибники СПб» в ВК.

Фото: Антон Кубышкин

В комментариях сообщили, что в Ржевском лесопарке тоже вовсю цветет верба. Напомним, обычно она распускается ранней весной — в конце марта или в начале апреля.