В Петербурге в разгар январских морозов расцвела верба

В Приморском районе Петербурга в начале января заметили распустившуюся вербу.
«Так! Как начал встречать Новый год – это я еще помню…. Но откуда верба?» – подписал петербуржец фотографию, опубликованную в паблике «Грибы и грибники СПб» в ВК.
Фото: Антон Кубышкин
В комментариях сообщили, что в Ржевском лесопарке тоже вовсю цветет верба. Напомним, обычно она распускается ранней весной — в конце марта или в начале апреля.
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05.01.2022 77