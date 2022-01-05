Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами и исключить возможность их досрочного освобождения

Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.
Она добавила, что Госдума в конце декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
Ранее в Костроме следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию.